Leichenfund: Drei Leichen bei Nürnberg gefunden

1 In der Nähe von Nürnberg sind drei Leichen gefunden worden. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa Eine Frau entdeckt drei Leichen in einem Einfamilienhaus - Mann, Frau, Kind. Die Polizei spricht von einem Tötungsdelikt.







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Nürnberg - In Pommelsbrunn bei Nürnberg sind die Leichen eines Mannes, einer Frau und eines Kindes gefunden worden. Ob es sich bei den Toten um die Mitglieder einer Familie handelt, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Leichen müssten erst noch einwandfrei identifiziert werden. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von einem Tötungsdelikt. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.