Leichenfund auf Korsika: Seit mehr als einem Jahr vermisster Deutscher tot gefunden
1
Der Tote wurde in einem Waldgebiet auf Korsika gefunden. (Archivbild) Foto: IMAGO/Peter Schickert/IMAGO/Peter Schickert

Seit August vergangenen Jahres wurde ein 43 Jahre alter Deutscher auf Korsika vermisst. Nun herrscht traurige Gewissheit.

Ein seit August vergangenen Jahres vermisster Mann aus Münster ist tot auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika gefunden worden. Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Donnerstag mitteilte, wurden die sterblichen Überreste des 43-Jährigen am 10. Oktober geborgen. Die Identifizierung des Leichnams erfolgte anhand persönlicher Gegenstände und per DNA-Abgleich. Ermittlungen der französischen Behörden ließen auf einen Wanderunfall schließen.

 

Der Mann war am 1. August 2024 nach einer Wanderung nicht zu seiner Familie zurückgekehrt und wurde daraufhin als vermisst gemeldet. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen blieb er zunächst unauffindbar.

Unsere Empfehlung für Sie

Korsika: Deutscher Tourist ertrinkt während Sturms in Fluss

Korsika Deutscher Tourist ertrinkt während Sturms in Fluss

Sturmböen, steigendes Wasser und ein fehlendes Warnsystem: Wie ein Familienausflug auf Korsika für eine deutsche Touristenfamilie zur Tragödie wird.

Auf Initiative seiner Familie gab es eine weitere Suche. Dabei kamen unter anderem ein Suchhund und eine Drohne zum Einsatz. Bei dieser Suchaktion wurden die sterblichen Überreste des Mannes nun im Oktober in einem Waldgebiet in der Region Solaro gefunden.

 