36-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

1 Straßenmarkierungen zeigen auf der gesperrten A 81 bei Epfendorf den Weg des Unfallautos. Foto: Förster/Südwestdeutsches Mediennetzwerk/dpa

Gegen den Unfallfahrer, dessen Frau tot im Fahrzeug gefunden wurde, hat die Staatsanwaltschaft nun Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.









Gegen den 36-Jährigen, der am Dienstagabend auf der A 81 einen Unfall verursacht hat und in dessen Fahrzeug die getrennt lebende Ehefrau tot gefunden wurde, hat die Staatsanwaltschaft Rottweil gestern Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Das teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.