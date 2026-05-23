Leichen im Krüger-Nationalpark: Mordermittlungen nach Tod von Safari-Touristen in Südafrika

Im berühmten Krüger-Nationalpark wurden zwei tote Touristen entdeckt. Die Polizei spricht von schweren Stich- und Schnittverletzungen.
Johannesburg - Die Polizei in Südafrika hat Mordermittlungen nach dem Tod zweier Safari-Touristen im berühmten Krüger-Nationalpark aufgenommen. Ein 71-jähriger Mann und eine Frau, deren Identität noch ermittelt werde, wurden am Freitag mit schweren Verletzungen am Oberkörper im Norden des Parks gefunden, teilte die Polizei der Provinz Limpopo mit. Zu den Nationalitäten macht die Polizei keine Angaben.