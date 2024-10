Am 23. September entdeckte die Polizei die Leiche einer 25-jährigen Frau im Wald von Bad Teinach-Zavelstein. Die Beamten gehen davon aus, dass sie getötet wurde, ihr Lebensgefährte sitzt in Untersuchungshaft. Das Entsetzen ist groß. Informationen zum Fall gibt es bislang noch nicht viele. Wir erklären, warum das so ist.