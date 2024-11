Am 23. September wurde eine Frau tot bei Bad Teinach-Zavelstein gefunden. Kurz zuvor hatte ihr Lebensgefährte einen Online-Auftritt, bei dem er sich in Widersprüche verstrickt haben soll. Kurz darauf saß er in U-Haft. Sollte er schuldig sein, wäre er nicht der Erste, der sich nach einer Tat vor die Kamera stellte.