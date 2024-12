1 Bei einem Unfall im Juni kam die mutmaßliche Tat ans Licht. Foto: Heidepriem

Am Tübinger Landgericht startete der Prozess gegen einen Mann, der seine Frau in Bad Liebenzell umgebracht haben soll. Die Leiche transportierte er in seinem Auto – und baute einen Unfall auf der A 81 nahe Rottweil. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen.









„Drei Messerstiche in den Rücken, 19 von vorn in den Hals und Oberkörper“ – so soll ein 37-Jähriger Rumäne am 18. Juni in Bad Liebenzell seine Frau umgebracht haben.