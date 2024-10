Leiche in Straßberg

1 Der unbekleidete Leichnam der Frau war Ende Juli in einem Waldstück bei Straßberg gefunden worden (Archivfoto). Foto: Jannik Nölke

Ende Juli wurde in einem Waldstück bei Straßberg die Leiche einer Frau gefunden. Die Staatsanwaltschaft Hechingen informiert über den Stand der Ermittlungen.









Link kopiert



Am 21. Juli wurde eine Frauenleiche in einem Waldstück bei Straßberg aufgefunden. Hierzu haben sich keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden Dritter ergeben, teilt die Staatsanwaltschaft Hechingen in einer Pressemitteilung mit.