Leiche in Gartenlaube: Vermisste 18-Jährige aus Pasewalk vermutlich ermordet

Leiche in Gartenlaube

1 Die Ermittlungen dauern an (Symbolbild). Foto: IMAGO

Eine seit Donnerstagabend vermisste 18-Jährige aus Pasewalk ist vermutlich ermordet worden. Die Polizei entdeckte die Leiche bei einer Suche nach der Vermissten in einer Gartenanlage.









Eine seit Donnerstagabend vermisste 18-Jährige aus Pasewalk ist vermutlich ermordet worden. Die Polizei entdeckte die Leiche bei einer Suche nach der Vermissten in einer Gartenanlage, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Freitag mit. Im Moment sei von einem Gewaltdelikt auszugehen, es werde aber weiter in alle Richtungen ermittelt.