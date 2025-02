FC 08 Villingen – Hessen Kassel Fasnet in Villingen, Premier League und DJ Mausi

Es ist das Kellerduell der Regionalliga Südwest, wenn der KSV Hessen Kassel am Samstag (14 Uhr) beim FC 08 Villingen seine Visitenkarte abgibt. Die Nordhessen werden zuvor in der Fasnetshochburg übernachten. „Mal schauen, was uns da erwartet“, sagt Coach René Klingbeil.