Leiche aus dem Rhein Toter aus Bisingen findet endlich letzte Ruhe

Der Bisingerin Helga Patakas ist es zu verdanken, dass die Urne von Kauf vor wenigen Tagen nach Bisingen überführt und hier auf dem anonymen Grabfeld beigesetzt wurde. Dies kam durch ihre intensive und private Initiative zustande. Auch die Kosten hat sie übernommen. Patakas: "Ich kannte ihn aus früheren Zeiten, als er in den 70er-Jahren als Discjockey im Racing Club tätig war." Patakas und ihr Ehemann betrieben damals das Lokal an der Bisinger Hauptstraße (heute Löwen). "Bewundernswert waren seine großen Kenntnisse im Bereich alte und neue Musiktitel, hauptsächlich Rock und Pop, und er verfügte über ein hervorragendes musikalisches Gedächtnis", berichtet sie über Kauf.

In den 70ern als DJ tätig

Als Sohn von Ernst Kauf (1921 bis 1995) und dessen Ehefrau Martha Kauf (1924 bis 1999), wurde Walter Kauf am 29. Februar 1952 geboren. Aufgewachsen im Elternhaus in der Laiblache (Mosters Haus), besuchte er die Bisinger Volksschule. Schon damals konnte er bei seinen Klassenkameraden punkten, da er die komplette Sammlung der "Fix und Foxi"-Hefte besaß. Anschließend wechselte er aufs Gymnasium Hechingen.

Sein Vater erwarb 1970 das bis heute in der Laiblache – gegenüber der einstigen Mosterei – stehende Wohnhaus. Der Verstorbene verweilte einige Jahre bei Onkel und Tante in England. Diese hinterließen ihm später eine beachtliche Erbschaft. Nach seiner Rückkehr war er bis Anfang der 80er-Jahre DJ im Racing Club, später dann im Ali Baba in Bisingen. Gast war er seinerzeit auch in der Diskothek Datscha, die in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses in den 60er- und 70er-Jahren Bestand hatte. Beeindruckend ist seine Sammlung an farbigen limitierten Beatles-LPs.

Tätowierung bringt entscheidenden Hinweis

An seiner Unterarmtätowierung "DJ vom Ali Baba" konnte er nach seinem Ableben überhaupt erst identifiziert werden. Große Hautprobleme mit seinen Beinen bereiteten dem ledigen Kauf in späteren Jahren sehr viele Schmerzen. Täglich galt es für ihn, die Wunden zu versorgen und die Beine zu verbinden. Deshalb war er in stetiger ärztlicher Behandlung. Außerdem benötigte er jemanden, der ihm zweimal wöchentlich die Einkäufe erledigte. Er selbst lebte von Sozialhilfe. Hin und wieder sah man ihn beim Essen in verschiedenen Gaststätten, so im Gasthaus Rose, im Mare Blu, im Ali Baba und in der ehemaligen Traube in Thanheim.

Für ein Gespräch war er stets offen, zeigte sich immer leutselig und freundlich, freute sich aber auch, wenn ihm ein Essen oder ein Glas Bier spendiert wurde.

Der eingesetzte Nachlassverwalter ließ vor etwa drei Wochen sein Haus unter großem Aufwand räumen.

Die, die Walter Kauf kannten werden ihn in bester Erinnerung behalten.