In Donaueschingen ist am Donnerstagmittag eine Leiche aus der Brigach geborgen worden. Vieles deutet darauf hin, dass es sich dabei um den vermissten Dirk Brünker handelt.









Um kurz vor 12 Uhr waren die Rettungskräfte zum Siedlersteg an der Hermann-Fischer-Allee alarmiert worden. Zwei Passanten hatten zuvor der Integrierten Leitstelle gemeldet, dass sich eine Person im Wasser befinden würde.

Die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen an die Einsatzstelle fuhr, barg daraufhin einen leblosen Körper aus der Brigach. Diese hatte aufgrund der Regenfälle in der vorherigen Nacht wieder einiges an Wasser geführt.

Notarzt stellt Tod fest

Der ebenfalls hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Menschen feststellen. Der Leichnam wurde, geschützt vor den Blicken von Passanten, auf der anderen Uferseite zur weiteren Untersuchung durch die Kriminalpolizei abgelegt. Auch die Kriminaltechnik war vor Ort.

Polizei bestätigt männliche Leiche

Polizeisprecher Jörg Kluge erklärt vor Ort im Gespräch mit unserer Redaktion, dass es sich um eine männliche Leiche handelt. „Vieles deutet darauf hin, dass es sich dabei um den Vermissten Dirk Brünker handelt“, so Kluge.

Nach einer ersten Leichenschau durch die Kriminalpolizei traf um 14.10 Uhr der Bestattater am Fundort ein. Der Tote wurde in der Folge in die Rechtsmedizin gebracht. Dort soll eine Oduktion nicht nur weitere Gewissheit hinsichtlich der Identität geben, auch soll die Todesursache ermittelt werden.

Der Villinger ist seit dem 23. Dezember spurlos verschwunden. Zahlreiche Suchaktionen, auch erst vergangene Woche, hatten nicht zum Auffinden geführt. Die Familie ist, so heißt es, über die aktuellen Entwicklungen bereits informiert worden. Wir werden weiter berichten.