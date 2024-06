Der Wirtschaftskurs der Jahrgangsstufe 1 und die SMV des Leibniz Gymnasiums luden Klein und Groß zu einem Kleinkunstabend der besonderen Art.

Nach Jahren der Pause ließ das LG eine alte Tradition wiederaufleben – das Nachtcafé. Mit einem bunten Programm präsentiert die Schule ihre Vielfalt und schon jetzt freuen sich alle auf weitere Vorstellungen in der Zukunft.

Den bunten Abend eröffnete Schülersprecherin Linn Kammerer, die nach ihrer Begrüßung das Mikrofon an die wortgewandten Moderatoren übergab (Maximilian Wutta KS1, Gabriel Lepore KS1, Moritz Burkard KS2, Raven Wenzler KS2). Diese führten das Publikum durch das beeindruckende Programm: Die kleinen und großen Künstler faszinierten durch ihre instrumentalen Darbietungen (Jayden Richter, Lotta Mager, Amelie Sophie, Maximilian Wenzler).

Armdrücken und „Spaß mit Flaggen“

Für komödiantische Unterhaltung sorgten Programmpunkte wie Armdrücken, Witzebattle und „Spaß mit Flaggen“. Seinen Ruf als „bewegte Schule“ stellte das LG mit einer atemberaubenden Hip-Hop Tanzakrobatik (Emilia Banholzer 6d, Sarah Bader 6d) und einer Turnaufführung (Jan Braun KS1, Moritz Hugger 10d, Lionel Kurz 10d, Daniel Seiberlich 10b) im Innenhof des LGs unter Beweis.

Der „Herrenchor“ um Samuel Buschman (KS1) animierte das Publikum bei Klassikern wie „The lion sleeps tonight“ zum Mitsingen, und das Männerballett des Wirtschaftskurses riss die Zuschauer von den Stühlen.

Aber auch das Kollegium des LGs zeigte, welch große Talente in ihm stecken: Zusammen mit Simon Schäfer (KS1) gab Simon Bentele einen Einblick in sein Können am Tenorhorn und Almut Kammerer (Abteilungsleiterin) rührte das Publikum durch ihre Gesangseinlage (begleitet von Jörg Bauer am Klavier). Das am LG nicht nur Schüler und Lehrer ins Rampenlicht gehören, bewies die singende Sekretärin des Leibniz-Gymnasiums Janine Banholzer. Begleitet wurde sie bei ihrem Auftritt von Thomas Teifel an der Gitarre.

Schulleiterin Silke Pach freute sich über den gelungenen Abend und war begeistert von an den kleinen und großen Talenten: „Der Abend war ein großer Erfolg. Wir mussten zusätzliche Stühle organisieren, da deutlich mehr Zuschauer gekommen sind, als wir anfangs erwartet hattet. Es ist schön zu sehen, wie diese alte Tradition unsere Vielfalt am LG widerspiegelt und zeigt, wohin es in Zukunft geht.“