Leibniz-Gymnasium Rottweil: Schüler forschen am Bodensee

Das Leibniz-Gymnasium in Rottweil ist für ein Umweltprojekt ausgezeichnet worden – und zwar das Forschungsschiff „Labora“.

Große Freude am Leibniz-Gymnasium Rottweil: Die Bootsbau-AG der Schule wurde beim Lions-aRWard des Lions Club Rottweil für ihr außergewöhnliches Projekt rund um das Forschungsschiff Labora ausgezeichnet. Unter der Leitung von Lehrer Norbert Kleikamp entwickeln Schüler seit Jahren nachhaltige Lösungen für den Bodensee und zeigen damit, wie Umweltschutz, Technik und Teamarbeit Hand in Hand gehen.

Bereits 2008 hatte das Gymnasium eine ausgediente Jacht zu einem Forschungsschiff umgebaut. Seitdem ist die Labora im Fach Naturwissenschaft und Technik (NwT) fester Bestandteil des Unterrichts. Die Schüler entnehmen Wasserproben, erforschen die Tiefe des Sees und stehen in Kontakt mit Wissenschaftseinrichtungen wie der Universität Konstanz oder dem Seenforschungsinstitut Langenargen.

Außergewöhnliche Leistung

In den vergangenen Jahren entstand daraus ein ganzes Bündel an Projekten von einer Unterwasser-Drohne (ROV) bis zur Datenboje Pelagus, die auch auf der Erfindermesse IENA in Nürnberg großes Interesse weckte. Das aktuelle Vorhaben der AG ist das Ausstatten der Labora mit klappbaren Solarmodulen, damit ihre Batterien während der Liegezeit mit umweltfreundlichem Solarstrom geladen werden. Damit würde das Schiff vollständig emissionsfrei betrieben und damit einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit auf dem Bodensee liefern.

Bei der Preisverleihung im Beisein von Volker Bucher, Beatrice Schmidberger und Schulleiterin Silke Pach würdigte Lions-Präsident Harald Sailer die außergewöhnliche Leistung der Arbeitsgemeinschaft. „Unsere Schüler entwickeln eigene Ideen, wie man Wissenschaft und Umweltschutz praktisch verbinden kann. Das ist Bildung im besten Sinne“, zeigte sich Schulleiterin Silke Pach beeindruckt.

Lions Club lobt Vorbild-Charakter

Auch Projektleiter Norbert Kleikamp zeigte sich stolz auf die engagierte Gruppe: „Was als einfaches Schülerprojekt begann, ist heute eine feste Größe im naturwissenschaftlichen Profil unserer Schule und inspiriert jedes Jahr neue Jugendliche, Technik und Umwelt zusammenzudenken.“

Mit dem Lions-aRWard würdigt der Lions Club Rottweil unter Präsident Harald Sailer Projekte, die soziales, kulturelles oder ökologisches Engagement mit Vorbildcharakter zeigen. Für die Rottweiler Schüler der Bootsbau-AG ist das ein Ansporn. Denn nun wollen sie die Umsetzung der Solartechnik auf der Labora dokumentieren und zeigen, dass nachhaltige Innovation auch auf dem Wasser möglich ist.

Die Autorin ist Mitglied der der Jugendredaktion des LG