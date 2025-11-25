Leibniz-Gymnasium Rottweil: Schüler forschen am Bodensee

Das Leibniz-Gymnasium in Rottweil ist für ein Umweltprojekt ausgezeichnet worden – und zwar das Forschungsschiff „Labora“.
Große Freude am Leibniz-Gymnasium Rottweil: Die Bootsbau-AG der Schule wurde beim Lions-aRWard des Lions Club Rottweil für ihr außergewöhnliches Projekt rund um das Forschungsschiff Labora ausgezeichnet. Unter der Leitung von Lehrer Norbert Kleikamp entwickeln Schüler seit Jahren nachhaltige Lösungen für den Bodensee und zeigen damit, wie Umweltschutz, Technik und Teamarbeit Hand in Hand gehen.