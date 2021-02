"Leibkleid" in Rottweil

1 Im Fachgeschäft "Leibkleid" ist der Protest sichtbar. Geschlossen wird es aber nicht. Foto: Otto

Der große, rote Schriftzug im Schaufenster des Dessousgeschäfts "Leibkleid" in der Rottweiler Fußgängerzone zieht die Blicke auf sich: "Hier stirbt ein Geschäft, ein Traum und eine Existenz", steht da geschrieben. Mancher folgert daraus, dass die Schließung des Ladens bevorsteht.

Rottweil - Doch dem ist nicht so, sagt Inhaberin Ani Reisle auf Nachfrage unserer Zeitung. Sie will mit ihrem "etwas provokanten Aufruf", wie sie selbst sagt, auf die prekäre Lage des Einzelhandels in den Städten aufmerksam machen.

"Ich bleibe hier und zeige Corona die Zähne", erklärt sie kämpferisch. Dass ihr Plakat für allerlei Aufsehen und auch für falsche Schlussfolgerungen in den sozialen Medien sorgt, liege wohl daran, dass sie damit heraussticht und der große Protest bislang leider ausbleibt, bedauert Ani Reisle. Sie wünsche sich gemeinsame Aktionen, wie zuletzt in Reutlingen, wo die Einzelhändler lautstark auf sich aufmerksam machten.

"Die Leute sollen sehen, dass es in den Geschäften jeden Tag und jede Stunde um alles geht." Je länger der Lockdown dauere, um so schlimmer werde die Lage. "Man hat schließlich Fixkosten, die bleiben, und das nicht nur im Geschäft, sondern ja auch im privaten Bereich", sagt sie. Als Händler werde man damit doppelt getroffen.

Reisle hat ihr Geschäft unterhalb des Schwarzen Tors im April 2017 eröffnet und das Sortiment in der Rottweiler Innenstadt damit bereichert. Ihr Fachgeschäft hält sie nun, wie die meisten, mit einem Click & Collect-Angebot und ihrem Online-Shop, den sie schon einige Jahre betreibt, über Wasser. Aufgeben sei für sie keine Perspektive – obwohl sie das Wort Perspektive mittlerweile schon nicht mehr hören könne, wie sie sagt. Die fehle den Händlern nämlich völlig.

Inzwischen hat sie ihre Gedanken, die hinter dem Schriftzug stecken, auf weiteren Schildern im Schaufenster erläutert. Näher hinschauen lohnt sich also. Dabei bricht sie auch eine Lanze für die Gastronomie. Wenn diese nicht auch geöffnet werde und so Menschen in die Innenstädte ziehe, sehe es für den Handel weiterhin schlecht aus.