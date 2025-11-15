Lehrlingsprojekt in Utzenfeld: Richtfest der neuen Schutzhütte in Utzenfeld

1 Die jungen Zimmerleute halten den Richtspruch. Foto: Hartmut Schwäbl Zimmerer-Lehrlinge errichten eine Schutzhütte für Wanderer. Infotafeln informieren über den Utzenfelder Hirten Ernst Bönsch.







Eine Hütte in der freien Landschaft bauen zu dürfen, das ist nicht so einfach. Damit dies genehmigt werden kann, braucht es einen guten Grund. Für die in einem Zimmerer-Lehrlingsprojekt entstandene Schutzhütte gab es diesen, denn sie erinnert an eine vor 20 Jahren abgerissene Hütte, die noch der von 1961 bis 1972 als letzter Hirte in Utzenfeld tätige Ernst Bönsch genutzt hatte. Zum Richtfest hatte Bürgermeister Martin Wietzel zu einem Umtrunk mit Vesper geladen.