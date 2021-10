1 Der neue Vorsitzende Gerhard Maser (Dritter von links) freut sich mit dem neu formierten Vorstand auf "Normalität" und eine zünftige Fastnacht 2022. Foto: Bantle

Niedereschach - Bastian Holzem, der seit dem Jahr 2017 Vorsitzender war, kandidierte nicht mehr für den Posten und übernahm nun das zuletzt vakante Amt des Schriftführers.

Bei der gut besuchten und harmonischen Jahreshauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020 am vergangenen Freitagabend in der "Minigolfklause", gab es bei den von Gemeinderätin und zweiten Bürgermeisterstellvertreterin Regina Rist geleiteten Neuwahlen innerhalb des Vorstandes auch darüber hinaus eine Vielzahl von Veränderungen.

Der neue Vorstand hofft, genau wie alle Lehr-Hexen, dass man nach dem zurückliegenden "Stillstand" durch die Corona-Pandemie bei der Fastnacht 2022 wieder wie früher gewohnt und selbstverständlich, eine zünftige Fastnacht erleben kann. Das soll wieder anfangen mit der Gestaltung der Niedereschacher Dorf- und Kinderfasnet, bei welcher die Lehr-Hexen zusammen mit der Narrenzunft Niedereschach und der Deifelzunft, als "Narrenbund Niedereschach" vereint, agieren. 2021 war sie wegen der Pandemie – wie überall in Deutschland omplett ausgefallen. Wer beim Verlesen des Schriftführerberichts genau hingehört hatte, wie viele Aktivitäten die Lehr-Hexen in den Jahren 2019 und 2020 während und sogar über die närrische Zeit hinaus entfaltet haben, ehe sich im März 2020 mit dem Lockdown plötzlich in zuvor unvorstellbarer Weise alles veränderte und das gesamte Vereinsleben lahmgelegt war, konnte verstehen, wie sehr die Lehr-Hexen nun wieder auf "Normalität" hoffen. Dazu gehören für sie üblicherweise neben der Narretei auch die Teilnahme am Eschach-Festival und dem Adventsdörfle sowie ein eigenes Sommerfest. Erste Schritte in der "Nach-Corona-Zeit" in diese Richtung unternahm man am 30. Juli bei einem gemeinsamen Stammtisch, am 3. September mit der Teilnahme am Elfmeterschießen beim Sportwochenende des SV Niedereschach und am 24. September bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, bei der es vieles zu besprechen und zu entscheiden gab.

Was die Finanzen anbelangt haben die Lehr-Hexen die Pandemie gut überstanden, wie sich im Bericht Philipp Reuter zeigte. Er konnte für 2019 und 2002 positive Zahlen und einen insgesamt sehr soliden Kassenstand vermelden. Die Prüfer Magnus Beck und Ute Stern bescheinigten ihm eine tadellose Kassenführung.

Mit Barbara Dilger, Nicole Piacentini, Philipp Reuter, Markus Reich und Jan Holzem schieden gleich fünf bisherige Vorstandsmitglieder aus. Karl-Heinz Ettwein wurde zum neuen Schatzmeister gewählt und wird in diesem Amt von der zur stellvertretenden Schatzmeisterin gekürten Sophie Braun-Kühling unterstützt. Als Beisitzer agieren künftig Siegmar Glatz, Marc Schmiedeknecht, Gina Dörflinger und Thomas Krause. Michaela Stojkoski wird auch künftig als Jugendvertreterin agieren und dabei neu von Maria Spadinger als stellvertretende Jugendvertreterin unterstützt. Wiedergewählt wurde der stellvertretende Michael Bohnert sowie die Kassenprüfer Magnus Beck und Ute Stern. Das neu geschaffene Amt des "Häswartes" übernimmt Daniela Kayser und das ebenfalls neu geschaffene Amt des Materialwartes bekleidet Elias Dinser.