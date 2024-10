Lehrgang in Bad Liebenzell: Immer strengere Vorgaben bei Lauf-Event

Lehrgang in Bad Liebenzell

1 Knapp 20 Personen nahmen an dem Lehrgang teil. Foto: Kraushaar

Beim Lehrgang zum DLV-Streckenvermesser in Bad Liebenzell wird deutlich, mit welchen Problemen die Organisatoren von Laufevents zu kämpfen haben.









Verwaltungen, Naturschutz, Baustellen, Bedenken aus der Bevölkerung bis hin zur Polizei – es sei nicht mehr so einfach, eine Strecke für einen Laufevent abzusperren. Um als rekord- und meisterschaftsfähig zu gelten, ist eine exakte Vermessung notwendig. „Um einen Event zu organisieren und eine Meisterschaft zu bekommen, muss eine Strecke exakt vermessen sein. Das ist erste Voraussetzung“, erklärt auch Fritz Sander. Der Ehrenpräsident des Leichtathletikkreises Calw hatte zusammen mit Günter Henne einen ganztägigen Lehrgang zum DLV-Streckenvermesser in Bad Liebenzell organisiert, zu dem knapp 20 Teilnehmer aus der Region, aus dem Saarland und sogar aus Eifel in die Kurstadt kamen.