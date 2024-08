Lehrgang im Kreis Rottweil: Neue Gruppenführer – Feuerwehr geht bei Ausbildung neue Wege

1 Die Teilnehmenden mit den Ausbildern und Organisatoren des Gruppenführerlehrgangs. Foto: Schmider

Der erste Gruppenführer-Lehrgang im Kreis Rottweil wurde erfolgreich abgeschlossen. In einer Kooperation mit der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal werden neue Ausbildungswege beschritten – denn der Bedarf ist hoch.









Link kopiert



Der Landkreis Rottweil hat erfolgreich 23 Männer und eine Frau zu Gruppenführern für die Feuerwehr ausgebildet. Die Organisation hatte der Bereich Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamtes in enger Kooperation mit der Landesfeuerwehrschule übernommen. Eigentlich finden diese Lehrgänge zentral in Bruchsal statt, wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt.