Lehrerversammlung in Schömberg

1 Die Lehrer Oliver Nowack (links) und Dietrich Gerhards Foto: Felix Biermayer

Den Schulen fehlt Geld und Personal. Vertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sehen die Lehrer zunehmend unter Druck. Manche kündigten deshalb sogar ihren Job.









Von der aktuellen Lage an den Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) zeichnen Dietrich Gerhards und Oliver Nowack kein gutes Bild. Nowack ist Lehrer an der Wimbergschule, Gerhards Rektor der Grundschule in Eisingen.