Lehrerseminar Albstadt: Der einstige Stellvertreter bekommt nun selbst einen

1 Neue Köpfe im Leitungsteam des Seminars Albstadt: Seminarleiter Thomas Straub (Mitte) die Bereichsleiter Tina Daub, Helmut Posselt, Wiltrud Müller und der stellvertretenden Leiter Oliver Müller (von links). Foto: Normann Ill Am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte gibt es personelle Veränderungen.







Link kopiert



Mehrere personelle Veränderungen auf Leitungsebene vermeldet das Seminar Albstadt für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte. 2023 hatte Direktor Thomas Straub als ehemaliger Stellvertreter die Leitung des Seminars übernommen – das Vize-Amt war seither vakant. Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung hat es nun Oliver Müller übertragen. Er ist seit 1996 Ausbilder am Seminar Albstadt. 2008 übernahm er zunächst als Fach- und später als Bereichsleiter mehrere Funktionen im Leitungsteam. Tina Daub übernimmt nun die Bereichsleitung in den Sprachen, der Schuleingangsstufe und der musisch-ästhetischen Bildung. Damit sind in der Leitungsebene alle Stellen besetzt.