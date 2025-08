Die Lehramtsanwärter hat das Lehrerseminar zum Schuljahresende verabschiedet. Direktor Thomas Straub überreichte ihnen mit den Ausbildern im Fach Pädagogik die Zeugnisse des abschließenden Staatsexames für das Lehramt an Grundschulen.

Seit dem 1. Februar 2024 unterrichteten die 87 Lehramtsanwärter in einem dualen System an Grundschulen in den Landkreisen Böblingen, Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen und Zollernalb. Parallel dazu absolvierten sie am Albstädter Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte ihre pädagogische, fachdidaktische und schulrechtliche Ausbildung.

Die Verantwortung ist im Paket mit drin

Straub würdigte nach der langen und intensiven Ausbildung die Bedeutung des Staatsexamens nach dem Masterabschluss, wobei er den Schwerpunkt auf die demokratische Bildung in der Grundschule legte. Ein Staatsexamen sei mit dem Auftrag verbunden, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Essenziell für die Stabilität der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sei dabei die Vermittlung einer den Menschen zugewandten Haltung. In der Grundschule erlebten Kindern demokratische Werte konkret, lernten, Regeln zu akzeptieren, andere Meinungen auszuhalten und in der Klassengemeinschaft an Zielen zu arbeiten. Damit sei die Grundschule ein Labor, in dem Kinder zu Demokraten erzogen und in eine freiheitliche Grundordnung begleitet würden.

Ein Dank mit Bildern

Straub dankte auch dem Kollegium des Seminars, Schulleitern und Mentoren für die Unterstützung der Lehramtsanwärter bei der Weiterentwicklung ihrer Berufsfähigkeit. Für die Absolventen sprachen Lea Scherl, Svenja Lanz und Joshua Berner dem Ausbilder- und Verwaltungsteam in einer originell gestalteten Bildergalerie ihren Dank für die wertschätzende Begleitung im Vorbereitungsdienst aus.

Unter der Leitung der Musikausbilderin Elke Albeck gelang den Musikgruppen durch die abwechslungsreichen Darbietungen eine inspirierende musikalische Umrahmung der Examensfeier.

Wie in den vergangenen Jahren hat ein Großteil der Lehramtsanwärter bereits im Winter oder Frühjahr eine Stellenzusage erhalten. Der Großteil bleibt in der Region.