Lehrermangel Niemand will im Schwarzwald unterrichten

Region - In Rottweil, Tuttlingen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis werden wohl im kommenden Schuljahr am meisten Grundschullehrer fehlen. In diesen Kreisen sind in ganz Baden-Württemberg noch am wenigsten Bewerbungen für die Grundschulstellen eingegangen. "Dort zeichnet sich der größte Mangel ab", prognostiziert Florian Gleibs, Pressesprecher vom baden-württembergischen Kultusministerium, auf Anfrage von schwarzwaelder-bote.de.