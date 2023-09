1 Horber Schulen – zum Beispiel die Gemeinschaftsschule – setzen immer mehr auf Direkteinsteiger. (Archivfoto) Foto: Hopp

Zwei Lehrerstellen sind aktuell für die Gemeinschaftsschule in Horb ausgeschrieben. Ein Lehramtsstudium brauchen die Bewerber nicht. Auch an der Gutermann-Grundschule fangen Direkteinsteiger an.









Trotz des gravierenden Lehrermangels in Baden-Württemberg ist Götz Peter, Gemeinschaftsschulrektor in Horb, vor dem Start des neuen Schuljahrs optimistisch. Zwei Stellen an seiner Schule sind derzeit noch unbesetzt. Peter sagt: „Trotz dieses Umstands konnten wir die Kontingentstundentafel weitestgehend mit entsprechenden Lehraufträgen füllen, so dass wir ordentlich ins neue Schuljahr starten können.“