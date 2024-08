Lehrermangel: VORRED/Immer mehr Quer- und Seiteneinsteiger an Schulen

1 An Deutschlands Schulen unterrichten laut Statischem Bundesamt immer mehr Quer- und Seiteneinsteiger. (Symbolbild) Foto: Caroline Seidel/dpa

Deutschlands Schulen sind zunehmend auf Lehrkräfte angewiesen, die keine Lehramtsprüfung abgelegt haben. Besonders hoch ist deren Anteil an den beruflichen Schulen.









Wiesbaden - Der Anteil von Quer- und Seiteneinsteigern in den Lehrerkollegien deutscher Schulen steigt. Im Schuljahr 2022/23 hatten 9,8 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer an den allgemeinbildenden Schulen keine anerkannte Lehramtsprüfung abgelegt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das sind rund 71.100 der insgesamt 724.800 Lehrkräfte.