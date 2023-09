Es gibt zu viel Arbeit und zu wenig Personal: Dieses Problem ist seit geraumer Zeit in den meisten Branchen anzutreffen. Auch was die Schulen angeht, lässt sich diese Aussage treffen.

Schuld ist unter anderem der demografische Wandel, der mit für den allgemeinen Fachkräftemangel verantwortlich ist. Dass es zu wenige Lehrer gibt, hat aktuell aber auch mit massiv steigenden Schülerzahlen zu tun. Das Kultusministerium Baden-Württemberg sprach gegenüber unserer Redaktion von einem historischen Anwachsen um rund 15 000 Grundschüler – was insbesondere mit den Geflüchteten aus der Ukraine zusammenhängt.

164 neue Kräfte

Im Bad Liebenzeller Spiegelsaal begrüßte das Staatliche Schulamt Pforzheim am vergangenen Freitag nun neue Lehrkräfte im Schulamtsbereich (Kreis Calw, Enzkreis, Stadtkreis Pforzheim). Zum Start des neuen Schuljahres 2023/2024 wurden insgesamt 164 neue Lehrer fest eingestellt – 81 an Grundschulen, an Werkrealschulen 22, an Realschulen 25, an Gemeinschaftsschulen zwölf, an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 24.

Um alle Stellen im Kreis Calw zu besetzen, reichte es indes nicht. Das gab auch das Regierungspräsidium Karlsruhe dieser Tage bekannt. Der Grund: Im Regierungsbezirk – der fünf Stadtkreise, sieben Landkreise, 211 Gemeinden und etwa 2,8 Millionen Einwohner umfasst – gibt es zwar rein rechnerisch eigentlich genug Lehrer. Allerdings will nicht jeder für einen unbefristeten Job umziehen – offenbar insbesondere nicht in die Landkreise Calw und Freudenstadt, wo die meisten unbefristeten Stellen offen blieben (47 im Kreis Calw). Stattdessen ziehe es die Lehrer zu befristeten Angeboten im Raum Heidelberg oder Karlsruhe.

18 Stellen bleiben offen

Diesem Mangel begegnete das Regierungspräsidium mit befristeten Verträgen; 18 Stellen im Kreis Calw blieben dennoch vakant.

Insgesamt wurden im Regierungsbezirk Karlsruhe 677 neue Lehrer eingestellt (224 an Grundschulen, 104 an Haupt-, Werkreal- und Realschulen; 121 im Bereich Sonderpädagogik (SBBZ und Inklusion), 62 an Gemeinschaftsschulen, 166 an Allgemeinbildenden Gymnasien).

Dass Lehrer fehlen, hat unter Umständen indes durchaus direkte Konsequenzen, erklärt das Schulamt Pforzheim. „Durch (noch) unbesetzte Stellen oder neue langfristige Ausfälle kann es an einzelnen allgemeinen Schulen zum Unterrichtsbeginn zu Einschränkungen im Unterricht kommen. Insbesondere im Bereich Sonderpädagogik kann auf Grund von deutlichem Bewerbermangel die sonderpädagogische Förderung nicht im notwendigen Maße erfolgen“, heißt es in einer Mitteilung dazu.

Lehrer weiterhin gesucht

Untätig bleiben wollen die Verantwortlichen dort allerdings nicht. „Auch in diesem Schuljahr werden fortlaufend sowohl unbefristete Einstellungsmöglichkeiten als auch befristete Beschäftigungen als Vertretungskraft ausgeschrieben“, bekräftigt das Schulamt. Insbesondere würden auch „Personen mit pädagogischer Vorbildung (zum Beispiel Pensionäre, ausgebildete Lehrkräfte, Studierende, Lehrkräfte anderer Nationen, Erzieherinnen und Erzieher)“ gesucht, „die bei der Beschulung Geflüchteter unterstützen wollen“.