Hauser Reisen in Rottweil Hilfstransport macht sich auf den Weg an die rumänisch-ukrainische Grenze

Eine Stadt, eine ganze Region hält zusammen – am Mittwochvormittag ist der Hilfstransport von Hauser Reisen in Rottweil in Richtung rumänisch-ukrainische Grenze aufgebrochen. Mit an Bord: ein sechsköpfiges Team, das den Menschen vor Ort helfen möchte.