Lehrermangel AGs müssen im neuen Schuljahr ausfallen

Im Zollernalbkreis und im Kreis Sigmaringen konnten zusammen 33 Stellen an Schulen (darunter Grundschulen und sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren) nicht besetzt werden, teilt Gernot Schultheiß vom Schulamt in Albstadt mit. Neueinstellungen habe es 88 an öffentlichen Schulen und sechs weitere an Privatschulen gegeben. Es waren also 127 Stellen vakant, davon wurden rund 26 Prozent nicht besetzt.

Weniger AGs und Förderangebote