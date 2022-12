2 Larissa Müller hat sich den Wunsch von der eigenen Musik erfüllt. Foto: Josua Öhler

"Was ist hier im Gange?", fragte sich mancher, der vor Kurzem einen Blick ins Rottweiler Münster warf. Die Herrenzimmernerin Larissa Müller hat dort ihr Musikvideo drehen lassen. Wie ihre Lieder klingen und warum die Wahl aufs Münster fiel, verrät sie im Gespräch.















Bösingen-Herrenzimmern - Der Grundstein für ihre Musikkarriere wurde sozusagen beim Schwarzwälder Boten gelegt, wie die 29-Jährige erzählt. Im Rahmen der Weihnachtsaktion "Wünsch dir was" hatte sie damals mit zwölf Jahren die Chance, die Popgruppe "Normal Generation?" aus dem Stuttgarter Raum ins Tonstudio zu begleiten und an einem Weihnachtssong mitzuwirken. "Der Leadsänger meinte, dass ich wirklich Potenzial habe", erinnert sich Müller.

Dieses Potenzial kommt nicht von ungefähr. Musik gehört schon immer zum Leben der Herrenzimmernerin dazu. Ihre Mutter gibt schon seit vielen Jahren Gitarrenunterricht. So war auch Larissa häufig dabei, wenn die Schüler gemeinsam Straßenmusik in Freiburg machten. Später nahm die heute 29-Jährige zudem Gesangsunterricht.

Die erste eigene Band

Nach ihrer Tonstudio-Erfahrung begann Müller, auch eigene Lieder zu schreiben. Bald schon formierte sich ihre erste Band mit einigen Freunden aus dem Schramberger Raum. "Eternity" nannten sie sich damals. "Der Name musste auf jeden fall christlich und auf Englisch sein", meint Müller lachend.

Mit den Jahren bekam sie immer häufiger Anfragen, bei Hochzeiten zu singen. Inzwischen nimmt die Musik einen so großen Teil in ihrem Leben ein, dass sie ihre hauptberufliche Tätigkeit als Grundschullehrerin in Seedorf reduziert hat, um mehr Zeit für das Singen und Schreiben zu haben.

"Absolute Gebetserhörung"

Dass die Songs professionell aufgenommen wurden, verdankt sie dem "harten Kern" ihren Bandkollegen: Gitarrist Martin Schäfer (ehemals Waldmössingen, inzwischen aus Tuttlingen) und Schlagzeuger Josua Öhler (früher Sulgen, inzwischen Frankfurt) sowie weiteren befreundeten Musikern. "Den Wunsch hatte ich schon lange, aber ich wollte nicht danach fragen", erzählt Larissa Müller. Als die Bandmitglieder schließlich selbst mit dem Vorschlag kamen, war das für die gläubige Herrenzimmernerin "die absolute Gebetserhörung". Es wäre aber auch schade gewesen, die Lieder in der Schublade zu lassen, denn wann immer Müller ihren Freunden und der Familie vorsang, zeigten diese sich emotional stark berührt.

Auf der Suche nach einem Produzenten stießen Müller und ihre Mitstreiter auf Benjamin Burbulla aus Stuttgart. Und weil dem sofort gefiel, was er hörte, wurde gleich eine Demoversion des ersten Songs "Schon mal getan" aufgenommen. Dieser ist mittlerweile bereits auf allen gängigen Streaming-Plattformen, wie auf Spotify, hörbar und das dazugehörige Musikvideo – gedreht vom Beffendorfer Jonathan Kopf im Schramberger Gewerbepark H.A.U. – auf Youtube abrufbar.

Christliche Musik bedeutet nicht Orgel

Wie in allen von "Lissis" Songs geht es in erster Linie um das Leben, insbesondere aber darum, wie der Glaube einen durch alle Schwierigkeiten tragen kann. Wichtig ist der gläubigen Herrenzimmernerin, ihre Botschaft in zeitgemäße Musik zu verpacken. "Christliche Musik bedeutet nicht gleich Orgel." Entsprechend modern klingt der Popsong.

Mit "Schon mal getan" will Larissa Müller vermitteln, dass Gott hält, was er verspricht. Darauf könne man sich zu 100 Prozent verlassen – auch oder gerade wenn die Welt ins Wanken gerate. Man dürfe nicht verzagen, denn man sei nicht der erste Mensch auf Erden, der dies fühle. Die Botschaft: Gerade jetzt auf Gott vertrauen, denn "er hat es schon mal getan".

Bunte Fenster des Münsters überzeugten

Das Musikvideo, das kürzlich im Rottweiler Münster gedreht wurde und einige Schaulustige anlockte, entstand für Müllers neues Lied "Mein Hallelujah" und soll ein Zwiegespräch mit Gott verdeutlichen. "Der Song ist entwaffnend ehrlich. Es geht darum, nicht mit schönen Worten zu Gott zu kommen, sondern sein Ego abzulegen. Für Gott ist nichts zu groß. Das Hallelujah wird in diesem Fall nicht zur Freude gesungen, sondern an einem Tiefpunkt im Leben", erklärt Müller. Gott dürfe man alles anvertrauen, er sei immer da.

"Der Glaube hat Priorität in meinem Leben", sagt die Herrenzimmernerin, die regelmäßig in der Jesus-Gemeinde Schramberg anzutreffen ist. Der Glaube habe sie durch viele Tiefen getragen. "Mit den Liedern will ich Hoffnung in die Welt geben, denn die braucht man zurzeit mehr denn je." Dass Gott ihr Morgen kenne, mache ihr immer wieder Mut, sagt Müller.

Hoffnung in die Welt tragen

Das Lied "Mein Hallelujah" soll Ende Januar veröffentlicht werden. Warum die Wahl für das Musikvideo aufs Münster fiel? "Wir haben uns viele Kapellen und Kirchen angesehen, aber die schönen bunten Fenster gaben schließlich den Ausschlag", sagt Müller, die weiter musikalisch von Jesus erzählen will.

Rund zehn Lieder warten noch darauf, aufgenommen zu werden. Möglich sei das ganze Projekt aber nur dank eines Investorenkreises, denn Studiozeit ist teuer. "Wir können und wollen das nicht allein reißen, sondern machen das ja auch für alle Menschen, um Hoffnung zu verbreiten. Deshalb suchen wir auch weitere Unterstützer." Wenn dann alles passt, könnte Larissa Müller sich auch eine kleine Tour 2023 vorstellen. "So etwas wäre natürlich ein Traum."

Weitere Informationen gibt es auf Instagram: @lissi.musik