Lehrer kündigt Kandidatur an: Dejan Mihajlović will Oberbürgermeister in Freiburg werden

Dejan Mihajlović möchte im kommenden Jahr um den Posten als Oberbürgermeister der Stadt Freiburg kandidieren.
„Ich habe ein anderes Verständnis von Demokratie und Amt“, erklärt Dejan Mihajlović. Der Lehrer hat bekannt gegeben, zur kommenden OB-Wahl in Freiburg am Sonntag, 26. April, antreten zu wollen. Seine Motivation ist es, die Stadt in Zeiten, in denen weltweit Autokratien stärker werden, demokratischer aufzustellen. Ihm geht es dabei weniger um ein Programm sondern um Prozesse und darum, die Stadtgesellschaft zu verbessern.