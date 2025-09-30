Lehrabschlussfeier Zollernalb: „Handwerk ist und bleibt ein Grundpfeiler“
1
Innungssieger und Preisträger Herbst 25 mit Ernst Berger (rechts), Nicole Hoffmeister-Kraut (Zweite von links) und Alexander Wälde (links) Foto: Jörg Wahl

In einem würdevollen Festakt wurden 114 Junghandwerker und -handwerkerinnen aus verschiedenen Branchen als vollwertige Mitglieder in den Erhebungsstand der Gesellen aufgenommen.

Die Herbst-Lehrabschlussfeier fand in Geislingens Schlossparkhalle statt. Als Ehrengäste dabei waren Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Landrat Günther-Martin Pauli und seitens der Handwerkskammer Reutlingen Präsident Alexander Wälde, Ausbildungsberater Michael Wittich, als Vertreter aus der Stadt Geislingen Jonathan Pauli, die Ehrenobermeister und Obermeister und Obermeisterinnen der Innungen sowie Schulleiter Matthias Bodmer und Anke Traber von der Agentur für Arbeit. Musikalisch umrahmte der MV Geislingen.

 

Von einem bedeutenden Meilenstein, nämlich dem Ende der Ausbildung und dem Schritt ins Berufsleben, sprach Ernst Berger. Die frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen beglückwünschte der Kreishandwerksmeister persönlich wie auch im Namen des Vorstands der Kreishandwerkerschaft Zollernalb.

Die übergroße Teilnahme beweise letztlich den hohen Stellenwert des Handwerks in der Region. „Ihr habt euch diesen Erfolg mit Fleiß, Ausdauer und echtem handwerklichem Können verdient und darauf dürft heute zu Recht stolz sein.“

Allen die diese jungen Menschen begleitet haben dankte Berger für deren Unterstützung. Und weiter an die frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen gerichtet: „Euer Weg in der Lehrzeit war kein Spaziergang. Es wurde gehämmert, geschraubt, gespachtelt, bestimmt hier und da auch mal geflucht.“ Und: „Unser Handwerk – es ist ein Bereich zwischen Tradition und Innovation.“

„Das Handwerk ist gut aufgestellt“

Es würden spezialisiertes Wissen, handwerkliche Fähigkeiten und technisches Verständnis gefordert und gleichermaßen eingefordert. Ein jeder handwerkliche Beruf besitze seine eigenen Eigenschaften und Anforderungen. Ihr alle zeigt: „Das Handwerk ist gut aufgestellt, spezialisiert und vielfältig wie nie“.

„Das Handwerk ist und bleibt ein Grundpfeiler unserer baden-württembergischen Wirtschaft“, sagte Hoffmeister-Kraut. Für Rückhalt und stets Unterstützung bedankte sie sich bei Eltern und Familien, bei Ausbildungsbetrieben, Ausbildern und Berufsschulen.

Ernst Berger und Präsident Alexander Wälde übergaben schließlich mit Unterstützung von Annette Sauter, Ute Rieger und Ulrike Lebherz von der Kreishandwerkerschaft im Beisein der jeweiligen Obermeister die Gesellenbriefe, vornweg die Innungssieger und Preisträger.

Innungssieger und Preisträger 2025

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik
 Jonas Häring, Lia Theresa Gscheidle und Simon Peters

Elektroniker
 Nils Nachtmann 

Fleischer
 Kevin Stauß, Joschua-Elias Vogler und Nele Sophie Karl  

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker
 Kai Rambadt  

Kfz.-Mechatroniker
 Ann-Kathrin Seemann 

Maler und Lackierer
 Domenico Agrusa, Maximilian Glaeser 

Maurer
 Sandra Klaiber, Nathalie Rottenbiller 

Raumausstatter
 Nele Schwaner und Lia Weik 

Schreiner
 Elias Fetzer, Lukas Porstner, Sebastian Seyboldt, Elias Pütz und Sarah-Marie Vogel 

Zimmerer
 Jan Niederwieser, Noah Oesterle und Marlon Wolf 

Autofachwerker
 Maurice Chris Schimmel

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
 Alina Geppert, Semira Gicic 

 