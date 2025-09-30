Lehrabschlussfeier Zollernalb: „Handwerk ist und bleibt ein Grundpfeiler“

In einem würdevollen Festakt wurden 114 Junghandwerker und -handwerkerinnen aus verschiedenen Branchen als vollwertige Mitglieder in den Erhebungsstand der Gesellen aufgenommen.
Die Herbst-Lehrabschlussfeier fand in Geislingens Schlossparkhalle statt. Als Ehrengäste dabei waren Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Landrat Günther-Martin Pauli und seitens der Handwerkskammer Reutlingen Präsident Alexander Wälde, Ausbildungsberater Michael Wittich, als Vertreter aus der Stadt Geislingen Jonathan Pauli, die Ehrenobermeister und Obermeister und Obermeisterinnen der Innungen sowie Schulleiter Matthias Bodmer und Anke Traber von der Agentur für Arbeit. Musikalisch umrahmte der MV Geislingen.