Lehrabschlussfeier Zollernalb: „Handwerk ist und bleibt ein Grundpfeiler“

In einem würdevollen Festakt wurden 114 Junghandwerker und -handwerkerinnen aus verschiedenen Branchen als vollwertige Mitglieder in den Erhebungsstand der Gesellen aufgenommen.

Die Herbst-Lehrabschlussfeier fand in Geislingens Schlossparkhalle statt. Als Ehrengäste dabei waren Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Landrat Günther-Martin Pauli und seitens der Handwerkskammer Reutlingen Präsident Alexander Wälde, Ausbildungsberater Michael Wittich, als Vertreter aus der Stadt Geislingen Jonathan Pauli, die Ehrenobermeister und Obermeister und Obermeisterinnen der Innungen sowie Schulleiter Matthias Bodmer und Anke Traber von der Agentur für Arbeit. Musikalisch umrahmte der MV Geislingen.

Von einem bedeutenden Meilenstein, nämlich dem Ende der Ausbildung und dem Schritt ins Berufsleben, sprach Ernst Berger. Die frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen beglückwünschte der Kreishandwerksmeister persönlich wie auch im Namen des Vorstands der Kreishandwerkerschaft Zollernalb.

Die übergroße Teilnahme beweise letztlich den hohen Stellenwert des Handwerks in der Region. „Ihr habt euch diesen Erfolg mit Fleiß, Ausdauer und echtem handwerklichem Können verdient und darauf dürft heute zu Recht stolz sein.“

Allen die diese jungen Menschen begleitet haben dankte Berger für deren Unterstützung. Und weiter an die frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen gerichtet: „Euer Weg in der Lehrzeit war kein Spaziergang. Es wurde gehämmert, geschraubt, gespachtelt, bestimmt hier und da auch mal geflucht.“ Und: „Unser Handwerk – es ist ein Bereich zwischen Tradition und Innovation.“

„Das Handwerk ist gut aufgestellt“

Es würden spezialisiertes Wissen, handwerkliche Fähigkeiten und technisches Verständnis gefordert und gleichermaßen eingefordert. Ein jeder handwerkliche Beruf besitze seine eigenen Eigenschaften und Anforderungen. Ihr alle zeigt: „Das Handwerk ist gut aufgestellt, spezialisiert und vielfältig wie nie“.

„Das Handwerk ist und bleibt ein Grundpfeiler unserer baden-württembergischen Wirtschaft“, sagte Hoffmeister-Kraut. Für Rückhalt und stets Unterstützung bedankte sie sich bei Eltern und Familien, bei Ausbildungsbetrieben, Ausbildern und Berufsschulen.

Ernst Berger und Präsident Alexander Wälde übergaben schließlich mit Unterstützung von Annette Sauter, Ute Rieger und Ulrike Lebherz von der Kreishandwerkerschaft im Beisein der jeweiligen Obermeister die Gesellenbriefe, vornweg die Innungssieger und Preisträger.

Innungssieger und Preisträger 2025

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik

Jonas Häring, Lia Theresa Gscheidle und Simon Peters

Elektroniker

Nils Nachtmann

Fleischer

Kevin Stauß, Joschua-Elias Vogler und Nele Sophie Karl

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker

Kai Rambadt

Kfz.-Mechatroniker

Ann-Kathrin Seemann

Maler und Lackierer

Domenico Agrusa, Maximilian Glaeser

Maurer

Sandra Klaiber, Nathalie Rottenbiller

Raumausstatter

Nele Schwaner und Lia Weik

Schreiner

Elias Fetzer, Lukas Porstner, Sebastian Seyboldt, Elias Pütz und Sarah-Marie Vogel

Zimmerer

Jan Niederwieser, Noah Oesterle und Marlon Wolf

Autofachwerker

Maurice Chris Schimmel

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement

Alina Geppert, Semira Gicic