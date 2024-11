Lehr-Lern-Stationen in Klinik: Azubis absolvieren in Lahr wichtiges Projekt

1 Lernen, Verantwortung zu übernehmen und praktisches Wissen anzuwenden: Das ist den Auszubildenden der Lehr-Lern-Station – hiermit Praxisanleitern und dem Leitungsteam der Station 4a am Ortenau Klinikum Lahr– gelungen. Foto: Ortenau-Klinikum

Angehende Pflegefachkräfte haben eine Lehr-Lern-Station am Ortenau-Klinikum Lahr erfolgreich abgeschlossen. Es handelt sich dabei um einen festen Bestandteil ihrer Ausbildung. Er soll die Teilnehmer motivieren und das praktische Lernen fördern.









Link kopiert



Um die praxisnahe Ausbildung in der Pflege zu fördern und angehenden Pflegefachkräften den Berufseinstieg zu erleichtern, richtet das Ortenau-Klinikum regelmäßig Lehr-Lern-Stationen für Pflege-Auszubildende an seinen Kliniken ein. Am Ortenau-Klinikum Lahr haben kürzlich Pflege-Auszubildende im dritten Lehrjahr der generalistischen Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann ihre Lehr-Lern-Station auf Station 4a der Kardiologie erfolgreich abgeschlossen. Das berichtet das Klinikum in einer Mitteilung.