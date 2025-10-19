Lehmann mit Doppelpack: SC Lahr lässt sich auch von Rielasingen-Arlen nicht aufhalten

Gegen Rielasingen-Arlen dauerte es etwas, ehe Simon Lehmann sein erster Treffer gelang. Dann waren die Lahrer auch vom Ausgleich nicht beeindruckt und siegten klar.

Verbandsliga: SC Lahr - 1. FC Rielasingen-Arlen 4:1 (1:0). Die Kicker von der Dammenmühle haben ihren Status als Spitzenmannschaft der Verbandsliga wieder einmal eindrucksvoll untermauert. Der klare Sieg gegen die Gäste vom Hohentwiel brachte zwar in der Tabelle keine Veränderung – dort bleiben die Lahrer auf Rang zwei – unterstrich allerdings die Topform des Teams von Trainer Sascha Schröder. Wenn der Erfolgslauf so weitergeht, kann der SCL dann im direkten Duell gegen Teningen am 15. November die Tabellenführung erobern.

Bis zum ersten Treffer des Tages war an der Dammenmühle zunächst Geduld gefragt. Dann fing Dominik Kaufmann einen versuchten Rückpass der Gäste ab und leitete die Kugel in den Lauf von Simon Lehmann. Diese hob den Ball aus spitzem Winkel an Gästetorwart Gianluca Tolino vorbei zum 1:0 ins Netz (40.). Mit dieser Führung ging es dann auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste zurück. Leon Sattler stahl sich im Rücken von Moritz Bandle weg, nahm den Ball kurz vor dem Strafraum mit links an und verwandelte mit rechts zum 1:1 (58.).

Fries geht ins Dribbling und sieht dann den freien Mann Larsen Naletilic

Die Dammenmühlen-Kicker waren allerdings nicht lange geschockt. Nur fünf Minuten später wurde Konstantin Fries auf dem rechten Flügel auf die Reise geschickt. In der Mitte stand Larsen Naletilic komplett blank, allerdings verzögerte Fries die Hereingabe und ging ins Dribbling. Als er schließlich zwei Gegenspieler auf sich gezogen hatte, kam doch noch der Querpass auf Naletilic, der nur noch einzuschieben brauchte (63.).

Die knappe Führung versprach bis in die Schlussphase hinein Spannung, ehe Lehmann mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die drei Punkte setzte. Im Eins-gegen-Eins mit dem Schlussmann der Gäste hatte er keine Mühe, mit dem 3:1 für die Entscheidung zu sorgen (89.).

Direkt nach seinem Doppelpack wurde Lehmann ausgewechselt und Nico Schumacher kam ins Spiel. Der Sturmtank brauchte nur rund eine Minute, ehe auch er sich in die Torschützenliste eintrug. Johannes Wirth, ebenfalls eingewechselt, hatte viel Platz, als die Lahrer eine enge Situation in der eigenen Hälfte mit direktem Passspiel aufgelöst hatten. Er legte die Kugel mustergültig in den Lauf von Schumacher und der 4:1-Endstand war perfekt (90.+1).

SC Lahr: Leptig; Stopp, Sö. Zehnle, Naletilic (65. Wirth), Fries (85. Zeyer), Lehmann (90. Schumacher), Bandle (82. Gießler), Allgaier, Kalt, Gutjahr, Kaufmann (65. Keita).

Tore: 1:0 Lehmann (40.), 1:1 Sattler (58.), 2:1 Naletilic (63.), 3:1 Lehmann (89.), 4:1 Schumacher (90.+1).