Lehmann mit Doppelpack: SC Lahr lässt sich auch von Rielasingen-Arlen nicht aufhalten

Gegen Rielasingen-Arlen dauerte es etwas, ehe Simon Lehmann sein erster Treffer gelang. Dann waren die Lahrer auch vom Ausgleich nicht beeindruckt und siegten klar.
Verbandsliga: SC Lahr - 1. FC Rielasingen-Arlen 4:1 (1:0). Die Kicker von der Dammenmühle haben ihren Status als Spitzenmannschaft der Verbandsliga wieder einmal eindrucksvoll untermauert. Der klare Sieg gegen die Gäste vom Hohentwiel brachte zwar in der Tabelle keine Veränderung – dort bleiben die Lahrer auf Rang zwei – unterstrich allerdings die Topform des Teams von Trainer Sascha Schröder. Wenn der Erfolgslauf so weitergeht, kann der SCL dann im direkten Duell gegen Teningen am 15. November die Tabellenführung erobern.