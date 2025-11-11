Lego-Bautage in Tennenbronn: Kinder erschaffen bunte Lego-Stadt im Gemeindehaus
Die Kinder sind voll motiviert beim Bauen. Foto: Simone Obergfell

Vier Tage lang wurde das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Tennenbronn zur kreativen Baustelle bei den „Komm mit – Lego® Bautagen.

Kreativität, Gemeinschaft und Glaube standen bei den diesjährigen „Komm mit - Lego® Bautagen“ der evangelischen Kirchengemeinde Tennenbronn im Mittelpunkt. Vier Tage lang in den Herbstferien. Von Dienstag, 28. Oktober bis Freitag, 31. Oktober, verwandelten 46 Kinder das Gemeindehaus in eine lebendige Lego® Baustelle. Jeder Vormittag startete mit gemeinsamen Spielen, fröhlichen Liedern und einer Andacht. In diesem Jahr drehte sich alles um die biblische Geschichte von Josef. Dabei beschäftigten sich die Kinder mit Themen wie Identität, Freundschaft, Vertrauen und Vergebung. Anschließend ging es in Kleingruppen weiter. Etwa mit einem Vertrauensparcours oder dem Knüpfen von Freundschaftsarmbändern, bevor der kreative Teil begann: die Bauphase. Mit beeindruckender Fantasie entstanden im Laufe der Woche zahlreiche Gebäude und Bauwerke für eine große Stadt. Vom Gefängnis über einen riesigen Turm bis hin zum liebevoll nachgebauten „Metalacker“ reichten die Ideen der Kinder. Nach einer Snack-Pause wurde fleißig weitergebaut, ehe der Vormittag mit einem gemeinsamen Lied endete.

 

Es ist eine Tradition

Veranstaltet wurden die Legobautage von der Jugendarbeit „Entschieden für Christus“ (EC) Tennenbronn der evangelischen Kirchengemeinde. Ein engagiertes Team sorgte für ein abwechslungsreiches und wertvolles Programm. Der Abschluss fand am Samstag in der Kirche statt – mit einem Familiengottesdienst voller Musik und einem kleinen Anspiel zur Josef-Geschichte. Der Kinder- und Jugendreferent Jonathan Reimund hielt die Predigt, ein Team um die Diakonin Anne Keller gestaltete den Gottesdienst und begleitete als Band die Lieder.

Anschließend zogen alle gemeinsam ins Gemeindehaus weiter, wo die Lego-Stadt feierlich eröffnet und bestaunt wurde. Bei Kaffee und Kuchen blieb Zeit zum Austausch, bevor Eltern, Kinder und Mitarbeitende gemeinsam die Stadt wieder abbauten. Die Lego® Bautage haben mittlerweile Tradition und finden jedes Jahr in den Herbstferien statt. Ein Angebot, das sich großer Beliebtheit erfreut und schon jetzt Vorfreude auf das nächste Jahr weckt.

 