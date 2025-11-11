Lego-Bautage in Tennenbronn: Kinder erschaffen bunte Lego-Stadt im Gemeindehaus

1 Die Kinder sind voll motiviert beim Bauen. Foto: Simone Obergfell Vier Tage lang wurde das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Tennenbronn zur kreativen Baustelle bei den „Komm mit – Lego® Bautagen.







Link kopiert



Kreativität, Gemeinschaft und Glaube standen bei den diesjährigen „Komm mit - Lego® Bautagen“ der evangelischen Kirchengemeinde Tennenbronn im Mittelpunkt. Vier Tage lang in den Herbstferien. Von Dienstag, 28. Oktober bis Freitag, 31. Oktober, verwandelten 46 Kinder das Gemeindehaus in eine lebendige Lego® Baustelle. Jeder Vormittag startete mit gemeinsamen Spielen, fröhlichen Liedern und einer Andacht. In diesem Jahr drehte sich alles um die biblische Geschichte von Josef. Dabei beschäftigten sich die Kinder mit Themen wie Identität, Freundschaft, Vertrauen und Vergebung. Anschließend ging es in Kleingruppen weiter. Etwa mit einem Vertrauensparcours oder dem Knüpfen von Freundschaftsarmbändern, bevor der kreative Teil begann: die Bauphase. Mit beeindruckender Fantasie entstanden im Laufe der Woche zahlreiche Gebäude und Bauwerke für eine große Stadt. Vom Gefängnis über einen riesigen Turm bis hin zum liebevoll nachgebauten „Metalacker“ reichten die Ideen der Kinder. Nach einer Snack-Pause wurde fleißig weitergebaut, ehe der Vormittag mit einem gemeinsamen Lied endete.