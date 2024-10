Legendärer Kinofilm über Hechingen: Ralf Merkel zeigt „Geheimcode Kofferjagd“

1 Die Hechinger Kinos zeigen den Film „Geheimcode Kofferjagd“. Foto: Merkel

„Geheimcode Kofferjagd“ wird in den Hechinger Kinos von Donnerstag, 31. Oktober, bis Sonntag, 3. November, gezeigt. Woher man nun die Karten bekommt.









Am Donnerstag, 31. Oktober, 1984 wurde das beschauliche Hechingen zum Mittelpunkt der Filmwelt – zumindest gefühlt im Schwabenland. Ein Action-Film kam ins Kino, gedreht in Hechingen und von Hechingern. Geheimcode Kofferjagd von Ralf Merkel, der noch heute unter anderem die Filmtheater in Hechingen, Schwanen Kinos und Burgtheater Kinos, betreibt, produzierte einen Spielfilm.