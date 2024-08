1 Buffett wird nach jahrzehntelangen Wertsteigerungen als Investmentlegende gefeiert. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

US-Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als einer Billion Dollar gehörten bisher allesamt zur Tech-Branche. Jetzt schafft es eine Investorenlegende alter Schule auf diese Liste.









New York - Die Firma des legendären Investors Warren Buffett hat als erstes US-Unternehmen außerhalb der Tech-Industrie die Marke von einer Billion Dollar Börsenwert geknackt. Im frühen New Yorker Handel reichte Berkshire Hathaway dafür ein rund einprozentiges Plus.