Legendärer Hollywood-Schrottplatz: Für diesen vergammelten Mercedes zahlt ein Sammler 9,3 Millionen Dollar

12 Eines von nur 29 gebauten Exemplaren: der Mercedes-Benz 300 SL-Flügeltürer mit Aluminiumkarosserie Foto: RM Sotheby´s

Die Söhne des legendären Schrottauto-Sammlers Rudi Klein versilbern ihr Erbe. Bei der Auktion erzielt ein seltener Mercedes den höchsten Preis. Es war jedoch nicht der einzige überraschende Millionenkauf.









Auf dem Tacho stehen 73 787 Kilometer, die Reifen sind platt und die Stoßstange fehlt. Für Experten ein klarer Fall: Dieses verstaubte Auto, das fast 50 Jahre auf einem Schrottplatz in Los Angeles stand und kaum jemand zu Gesicht bekam, ist ein Juwel. Vor der Versteigerung der legendären Rudi-Klein-Sammlung, die am vergangenen Wochenende in den USA über die Bühne ging, wurde es auf 4,5 bis 6 Millionen Dollar geschätzt. Nun ging es für deutlich mehr an den Höchstbietenden.