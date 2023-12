Weihnachten in den USA: Wie die kleine Virginia Weihnachten gerettet hat

1 Weihnachten in der USA: undenkbar ohne „Yes, Virginia!“ Foto: Unsplash/Cris Dinoto

1897: In der Redaktion der Tageszeitung „The Sun“ liegt ein Brief im Postkorb. „Dear Editor“, schreibt die achtjährige Virginia O’Hanlon aus der Upper West Side zutraulich an die Redakteure des Blatts. „Manche meiner kleinen Freunde sagen, es gebe keinen Santa Claus.“ Wenn es einer wissen müsse, meint Virginias Vater, dann doch die Herren Journalisten, die bei der renommierten New Yorker Zeitung arbeiten. Also: „Bitte sagen Sie mir die Wahrheit, gibt es einen Weihnachtsmann?“