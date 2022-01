4 Hier stand einst das "Datscha" in Bisingen. Eine legendäre Disco. Foto: Wahl

Bisingen. - Viele erinnern sich noch an einstige Datscha Zeiten in Bisingen. Der Tanzschuppen zählte zu den ersten Diskotheken der Region. Vor 35 Jahren schloss er seine Pforten. Aber der Kultstatus bleibt.















Bisingen - Es waren wilde, fröhliche Zeiten mit lauter Musik, flippigen Klamotten, langen Haaren, Liedern aus der Musikbox, farbigen Lichtstrahlen, tanzenden Jugendlichen und Getränken an der coolen Cola Bar. Manche Liebschaft entwickelte sich hier, aus mancher wurde später eine Ehe.

Stets war Hochbetrieb angesagt, oftmals ein Gedränge beim Einlass. Jeder wollte mit von der Partie sein im wohligen Ambiente bei bester Stimmung im Kulttempel. Vor über fünf Jahrzehnten eröffnete der Bisinger Helmut Stengel im Bekleidungshaus seines Vaters – Josef Stengel - in der Laiblache zunächst seinen "Twen-Shop". Fortan genossen die Jugendlichen den Einkauf von modischen flippigen Klamotten, es kam Kundschaft aus weitem Umkreis.

Zur Präsentation der neuen Mode durch Models auf dem Laufsteg gab es Lieder aus der Musikbox sowie gekühlte Getränke an der Colabar. 1959 ein Umbau, denn die Musik hat es Jerry angetan. "Übrigens, der Name Jerry stammt aus jenen Zeiten, als ich gerne Jerry Cotton Romane gelesen habe", erinnert sich Helmut Stengel.

Zumeist an den Wochenenden wurde von Jerry eine Live Band verpflichtet; ansonsten legte er als DJ selbst Platten auf. Seine Sammlung beinhaltete tausende Titel. Zwei Jahre später war es dann soweit, das "Datscha" öffnete als zweite Diskothek im Zollernalbkreis am 19. Januar 1968. Lediglich in Laufen gab es noch das "Studio 67".

Auch Howard Capendale kam nach Bisingen

Zur Eröffnung kamen bekannten Stargäste wie Howard Carpendale und Tony Marshall angereist. Außerdem spielten die Beat-Bands "Batman" und "Paving Stones". Anfangs von vielen belächelt, schrieb "Datscha" Geschichte, der Name hat bis heute Kultstatus, ältere Generation schwärmen noch von dieser Zeit. Später waren es Boney M. und Drafi Deutscher, die hier in Bisingen auftraten. Das Repertoire reichte vom deutschen Schlager über Pop und Soul bis Hardrock. Fast 20 Jahre war "Datscha" in Bisingen Treffpunkt für Jung und Alt.

Julia Sauter erinnert sich noch gut an jene Zeiten, als sie selbst oftmals Gast im Datscha war. Viele Besucher kamen vor oder nach ihrem Datscha Besuch ins Cafe Sauter, um mit einer Mahlzeit ihren Hunger zu stillen. Die Diskothek war ein "Highlight", sagt Richard Wagner. Auch er schwelgt in Erinnerungen. Mitte der 70er stellte Benny hier sein "Amigo Charlie Brown" vor, daran erinnert er sich noch.

Uwe Wochner lernte über das "Datscha" seine Frau Eva kennen, eine Nichte von Jerry. 1986 endete die Datscha-Zeit. Aber nicht ganz. Datscha-Revival-Partys wurden im Pferdestall auf dem Lindich gefeiert. Auch sie legendär. DJ Jerry legte dort wieder aus seinem etwa 40 000 Titel umfassenden Repertoire auf. Veranstalter war damals der Reitverein Hechingen. Auch 2006 kam nochmals eine Datscha-Revival-Party zustande. Anlass war das 70-jährige Bestehen des Musikvereins Steinhofen. Es war eine Open Air Veranstaltung auf Bisingens Marktplatz.