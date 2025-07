Legendäre Benefizkonzerte: 40 Jahre nach Live Aid: Situation in Äthiopien dramatisch

2 Der irische Postar Bob Geldof ist frustriert über die neue Notlage in Tigray. (Archivfoto) Foto: Sebastian Gollnow/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Vor vier Jahrzehnten kam die Welt angesichts erschütternder Bilder einer Hungersnot in der äthiopischen Region Tigray zusammen. Dort spitzt sich die Lage wieder zu. Doch heute kümmert das kaum.







Link kopiert



London - Ist die Welt rücksichtsloser geworden? Dutzende Rock- und Popstars feierten vor 40 Jahren zusammen mit Zehntausenden Fans ein Fest der Menschlichkeit, um Hungernden in Äthiopien zu helfen. Das von Sänger Bob Geldof (73) organisierte Doppelkonzert in London und Philadelphia "Live Aid" am 13. Juli 1985 wurde zur Legende. Millionen an Hilfsgeldern flossen nach Äthiopien und in andere Krisenregionen.