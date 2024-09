Legalisierung von Cannabis: Fachstelle Sucht in Rottweil äußert Bedenken

1 Grundsätzlich befürwortet die Fachstelle Sucht die Legalisierung von Cannabis, äußert aber dennoch Bedenken bezüglich der aktuellen Umsetzung. Foto: guruXOX - stock.adobe.com

Seit dem 1. April ist Cannabis in Deutschland zum Teil legal, und Menschen dürfen im öffentlichen Raum „kiffen“. Wir haben der Fachstelle Sucht und dem Ordnungsamt nachgefragt, wie sich das bisher auf Rottweil und seine Einwohner ausgewirkt hat.









Die Zahl der Hilfesuchenden bei der Fachstelle Sucht geht seit der Legalisierung zurück. Doch sind was wirklich gute Nachrichten? Wir haben bei Jörg Hügel, Leiter der Fachstelle Sucht in Rottweil, nachgefragt, warum das so ist und was wirklich dahintersteckt.