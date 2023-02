Kollision in Rottweil Schwerer Unfall nahe der Helios Klinik – zwei Verletzte

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in der Schramberger Straße in Rottweil auf Höhe der Helios Klinik. Zwei Autos prallten ineinander – dabei wurde eine Person schwer verletzt, eine weitere leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.