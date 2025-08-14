Leerstand in Hechingen: Asiatische Lösung für Obertorplatz-Lücke

Das sind mal wieder gute Nachrichten für Hechingen. Der Leerstand in der ehemaligen Sternenbäck-Filiale am Obertorplatz wird im Oktober vorbei sein.
Nach dem ehemalige Café an der Johannesbrücke, in dem seit einigen Monaten bereits das Restaurant „Back Bey“ (auch mit Bäckerei) Gäste verwöhnt, ist nun auch der Obertorplatz-Sternenbäck neu verpachtet. Albert Bumüller hatte schon vor längerer Zeit erklärt, dass er hier einen Interessenten gefunden habe. Aber da noch viele Fragen zu klären waren, blieb der Name geheim.