Leerstand in Hechingen: Asiatische Lösung für Obertorplatz-Lücke

Das sind mal wieder gute Nachrichten für Hechingen. Der Leerstand in der ehemaligen Sternenbäck-Filiale am Obertorplatz wird im Oktober vorbei sein.

Nach dem ehemalige Café an der Johannesbrücke, in dem seit einigen Monaten bereits das Restaurant „Back Bey“ (auch mit Bäckerei) Gäste verwöhnt, ist nun auch der Obertorplatz-Sternenbäck neu verpachtet. Albert Bumüller hatte schon vor längerer Zeit erklärt, dass er hier einen Interessenten gefunden habe. Aber da noch viele Fragen zu klären waren, blieb der Name geheim.

Jetzt ist das Geheimnis raus: Die aus Vietnam stammende Familie Nguyen wird dort ein asiatisches Restaurant eröffnen. Wenn alles klappt, bereits im Oktober.

„Kaiseki“ wird ab Oktober bis zu 70 Sitzplätze bieten

Aktuell ist die Familie mit einem asiatischen Imbiss-Restaurant im Kaufland an der Hechinger Kaullastraße aktiv, und sie betreibt in Mössingen ein Wok-Restaurant. Am Obertorplatz planen die Nguyens ein Restaurant, das von der Einrichtung her eher modern sein wird. Keine überladenen Holzschnitzereien, „was mit Stil“, so Chien Nguyen auf Nachfrage unserer Zeitung.

Auch wenn die Familie aus Vietnam stammt, bedient sich das Speisenangebot aus der Küche mehrerer asiatischer Länder. Japan mit seinen Sushi, beispielsweise, aber auch die Küche Thailands oder Chinas wird hier vertreten sein. Für Hechingen mit Sicherheit eine Bereicherung seines gastronomischen Angebots. „Panasiatisch“ nennt Chien Nguyen diesen Stil.

Aktuell laufen bereits die Umbauarbeiten. Vorbilder sind asiatische Restaurants in den größeren Städten aus der Umgebung. Der Restaurantname wird „Kaiseki – Asian Fusion, Sushi & Bar“ heißen. Kaiseki ist in Japan der Name für ein mehrgängiges Menü der gehobenen Esskultur. Im Restaurant sind bis zu 70 Sitzplätze geplant, dazu soll eine Außengastronomie kommen. Die Speisen sollen auch zum Mitnehmen sein. Den Imbiss im Kaufland will die Familie außerdem weiterführen.