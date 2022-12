2 Die Jugendlichen sammeln Ideen für die Nutzung. Foto: Rousek

Fördergelder sollten die Räume im Marktplatz 11 von einem Rohbau in ein edles Bistro verwandeln. Doch daraus wird nichts. Nun sollen die Jugendlichen ran. In einer Projektgruppe sammeln sie Ideen, wie man den Leerstand künftig nutzen könnte.















Calw - Es ist kühl in den Räumen am Marktplatz 11. Wobei Räume an dieser Stelle beinahe übertrieben scheint. Der rohe Putz ist zu sehen, an der Decke verlaufen dicke Rohre. Lediglich die bunten Kissen und Liegestühle, die die Stadt hier lagert, geben dem Innenraum etwas Farbe. Damit sich an diesem Zustand baldmöglich etwas ändert, treffen sich acht Jugendliche vor Ort, um unter der Leitung von Carina Kober, Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters, sowie Verica Grimm und Lea Jakschitz vom Stadtberatungsbüro "Dr. Fries" Ideen für eine Nutzung des Gebäudes zu sammeln. Mehr noch: Sie erstellen gemeinsam ein richtiges Nutzungskonzept, das im April dem Gemeinderat der Stadt vorgestellt werden soll.