Leerstände, Mietpreise, Bevölkerung: Das weiß man nach dem Zensus 2022 über VS

1 Der Zensus gibt einige Informationen zur Doppelstadt preis. Foto: Marc Eich

Die Ergebnisse der Volkszählung aus dem Jahr 2022 sind da – sie klären über leerstehende Wohnungen, Mietpreise und die Bevölkerung in VS auf. Was die Einwohnerzahlen betrifft, zeigt sich die Verwaltung gar erfreut. Das hat einen besonderen Grund.









Mancherorts sorgten die Veröffentlichung der Zensus-Zahlen gar für Entsetzen – kein Wunder, die dort ermittelten Bevölkerungszahlen wirken sich auf den kommunalen Finanzausgleich aus. So bestimmt die Einwohneranzahl die Höhe der Zahlungen an die Kommunen. Und hier erwartet man in VS, beispielsweise im Gegensatz zu Bad Dürrheim (dort reißen 800 Einwohner weniger ein Millionen-Loch im Haushalt), keine großen negativen Auswirkungen durch den Zensus.