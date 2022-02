2 Das City-Rondell, das seit 40 Jahren in der Schwenninger Innenstadt besteht, hat derzeit mit vielen Leerständen zu kämpfen. Foto: Kratt

Die Leerstände im City-Rondell nehmen nicht ab, im Gegenteil: Nach dem Wegzug der Osiander-Filiale im vergangenen September sollen weitere bestehende Geschäfte schließen, unter anderem das Dekogeschäft Nanu-Nana.















VS-Schwenningen - Bereits beim Betreten des Einkaufscenters in der Schwenninger Fußgängerzone wird dem Kunden unvermittelt deutlich: Hier sind nicht alle Ladenflächen vermietet. Denn wo bis Herbst vergangenen Jahres rechts vom Eingang das Brillengeschäft Apollo Optik beheimatet war, sind jetzt die Schaufenster mit Werbebannern zugeklebt. Und das könnte auch direkt nebenan bald der Fall sein: Das Modegeschäft Two by two, das auf die insolvente Gerry-Weber-Filiale in die Fläche gefolgt war, soll nach Informationen unserer Redaktion schon wieder schließen.