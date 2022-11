2 Container und ein Dixi-Klo zeugen davon, dass sich allmählich rund um das ehemalige City-Kino an der Schwenninger Spittelstraße etwas tut. Foto: Kratt

Leerstehende, heruntergekommene Immobilien prägen mehr und mehr das Stadtbild von Schwenningen. Zweien versucht die Arche Group GmbH neues Leben einzuhauchen: dem ehemaligen City-Kino und der alten Sport-Müller-Filiale in der Uhlandstraße.















VS-Schwenningen - Es kommt schon fast einer Odyssee gleich, wie es dem ehemaligen City-Kino an der Spittelstraße in den letzten Jahren ergangen ist. Lange Zeit schon steht es leer und verkommt – wovon vor allem Unrat und Müll, der immer wieder vor den einst schmucken Eingang gestellt wird, zeugen. Hatte das ehemalige Lichtspielhaus zwischenzeitlich einen neuen Eigentümer – das Familienunternehmen Seemann aus Villingen hatte es dem Eigentümer der Blueboxx in Villingen sowie des Bali Kinos in Balingen, Hans Müller, abgekauft – wollte sich ein neuer Nutzer beziehungsweise Pächter nicht so recht finden lassen. Die Stephanus-Gemeinde von der gegenüberliegenden Straßenseite etwa hatte nach langem Zögern ihr Interesse für die Räumlichkeiten zurückgezogen. Seit mehr als einem Jahr gibt es aber einen neuen Eigentümer (der nicht genannt werden möchte) – und aus dessen Umfeld mit der Arche Group mit Sitz in der Dauchinger Straße auch einen neuen Projektentwickler.