Rottweil - "La Cubanita. Blumen und mehr" schließ am 30. Juni. Das steht auf einem Zettel am Schaufenster.

"Alles ist teurer geworden", sagt Mailen Hernandez, die zusammen mit ihrer Mutter Marlene Martin Fuerte neben Floristik und tropischen Pflanzen auch regionales Gemüse, exotische Kräuter und spanische Spezialitäten anbietet. Ein bisschen Karibik nach Rottweil bringen, so lautete die Idee, mit denen Mutter und Tochter in der Innenstadt mit einem eigenen Geschäft durchstarten wollten. Und der Start glückte. "Wir sind sehr freundlich aufgenommen worden", sagte Hernandez damals gegenüber unserer Zeitung. Doch nun merke man, dass die Leute zusehens auf Dinge verzichten, die nicht notwendig seien.

Preissteigerung macht sich bemerkbar

"Wir können die Ware nicht mehr so einkaufen wie vorher und zum selben Preis an unserer Kunden verkaufen", erklärt Hernandez im Gespräch. Die Preissteigerungen schlagen sich auf Öl genauso nieder wie auf die Blumen. Die Folge sei, die Kundschaft bliebe aus. "Da bleibt nur die Schließung", bedauert die junge Frau. Und so gibt es in der Hochbrücktorstraße wieder einen Leerstand mehr.

