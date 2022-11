1 Der Parkplatz des Calwer Landratsamtes ist groß – und abends und am Wochenende meist leer. Beleuchtet wird er trotzdem. Zu Recht? Foto: Klormann

In Zeiten der Energiekrise wirkt es wie Hohn: Während selbst Weihnachtsbeleuchtung teils auf der Kippe steht, brennt am Parkplatz des Calwer Landratsamtes an Feiertagen und Wochenenden das Licht. Eine Sprecherin bezieht zum Vorwurf der Verschwendung Stellung.















Kreis Calw - Die Preise explodieren, die Reserven werden mit Argusaugen beobachtet, überall ist Sparen angesagt. Die Rede ist natürlich von Energie. So überraschte es auch nicht, dass das Calwer Landratsamt samt Außenstellen vor knapp zwei Wochen verkündete, am Brückentag, dem 31. Oktober, nicht zu öffnen, da somit die Heizungsanlagen für vier Tage heruntergefahren werden können. Ein Beitrag in der Energiekrise, so hatte die Behörde erklärt.