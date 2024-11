Leere Kassen, leere Becken?: Die Lahrer Sparliste ist eine Trotzliste

1 Leere Kassen, leere Becken? Foto: Christopher Piskadlo

Diese Woche haben wir über die (jetzt nicht mehr) geheime Streichliste des Lahrer Rathauses berichtet – und damit für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Insbesondere die Aussicht, der Geldmangel könnte zur Schließung öffentlicher Gebäude wie Hallenbad und Parktheater führen, birgt Schock-Potenzial, wie Leser-Reaktionen zeigen. Doch gemach, gemach – steile These: Das wenigste wird umgesetzt wie niedergeschrieben.









Durch die unausweichliche Erhöhung der Kreisumlage ist der ohnehin schon auf Kante genähte Lahrer Haushaltsplan für 2025 bekanntlich in noch ärgere Schieflage geraten. Also hat die Rathaus-Chefetage eilends alle Abteilungen aufgerufen, von ihrem schon zugesagten Budget pauschal wieder zwölf Prozent zu streichen. Das wenig verwunderliche Ergebnis: Die in Tabellenform erfassten 47 Posten strotzen nur so vor Trotz. Könnt ihr haben, lautet der Tenor, aber dann müsst ihr auch mit den Folgen leben.